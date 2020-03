Iván Bulos, delantero peruano que hace muy poco fue anunciado como flamante refuerzo de Sport Boys, no seguirá en el equipo rosado, debido a que debido a su lesión a la rodilla que por el momento le impide jugar. Iván volverá a ser operado.

“Tenía una cláusula, si me pasaba algo en la rodilla me pagaban la mitad, pero ya hablé con el club y no quiero nada de plata. Agradezco la oportunidad, a los hinchas también y espero de corazón que les vaya bien este 2020”, comentó Iván a Líbero.

Iván Bulos llegó a Sport Boys luego de su paso por Hajduk Split y Boavista, donde no tuvo minutos. El último equipo donde pudo jugar y anotar fue entre febrero y marzo del 2019 con camiseta de Deportivo Municipal, donde anotó 1 gol.

Iván Bulos fue considerado en varias oportunidades en la selección peruana. Ricardo Gareca lo convocó para algunos partidos de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, pero debido a las lesiones, perdió presencia en el blanquirroja.