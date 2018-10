Sport Boys espera recaudación ante Alianza para pagarle a sus jugadores

A la espera. El Sport Boys del Callao no solo la pasa mal en el tema futbolístico sino también en el tema económico, pues luego del empate ante Alianza Lima, el conjunto rosado no entrenó porque la administración 'chalaca' no les había pagado desde hace dos meses, es decir agosto y septiembre.

Sin embargo, en horas de la tarde del último martes, el técnico Manuel Fernández y su comando técnico junto a sus jugadores decidieron entrenar para no perder ningún día de trabajo y poder enfrentar a Cantolao el fin de semana. El conjunto rosado está esperando el reembolso de la empresa Teleticket (encargada de la venta de sus entradas) para poder pagarle a sus jugadores.

Fotos: Sport Boys

Las últimas informaciones indican que esta tarde, los jugadores del Sport Boys podrán cobrar los dos meses de deudas que tienen y puedan seguir con el desarrollo del Torneo Clausura con normalidad. Cabe recordar que la empresa de tickets demora un plazo de 72 horas para entregar el dinero recaudado en un evento deportivo.

La cantidad de la recaudación del partido ante Alianza Lima el último fin de semana superó los 200 mil soles y ese dinero ya estaría asignado para el pago a los jugadores.

TAMBIÉN LEE