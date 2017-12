Sport Boys: cuatro retos tras lograr su regreso a Primera

Sport Boys ya es de Primera. Tras una definición dramáticos por penales ante César Vallejo, el cuadro rosado se quedó con el título de Segunda División y con ello logró el soñado ascenso a Primera. Pero tras los festejos, toca analiza los retos que el esperan al cuadro porteño en el Descentralizado 2018.

Más infraestructura

Sport Boys apostó en grande este 2017 en Segunda División, pero en medio de celebraciones, fueron los mismos jugadores quienes revelaron las dificultades que tuvo el plantel para rendir al máximo. Hicieron referencia a la falta de cancha para entrenar y otras carencias. Estas obligaciones deben resolverse con urgencia con miras a la temporada 2018. Tarea pendiente de la administración.

Reforzar el plantel

Sport Boys cuenta con un plantel de lujo para Segunda División. Jugadores con larga trayectoria que han podido brillar en el ascenso, pero que en Primera pueden sufrir por varios factores como la edad. Johan Fano tiene ya 39 años y el ritmo y la exigencia de la máxima categoría es mayor. Sheput (37), Montaño (34), Hernández (36), Labarthe (33) y Seminario (33) son figuras, pero ya veteranos. El técnico Viera necesita refrescar el plantel y encontrar el punto regular entre veteranía y juventud para lograr una campaña regular.

Una buena pretemporada

Sport Boys debe trabajar ya en una buena pretemporada, clave para encontrar consistencia en el plantel y darle la base física que le permita resistir el largo año que se viene. La pretemporada es fundamental además al tener tantos jugadores veteranos en el equipo, pues lo físico determinará que las lesiones los marginen del primer equipo.

Convencer al hincha

Es cierto que el ascenso de Sport Boys ha sido celebrado por muchos. Pero es cierto también que la taquilla no ha acompañado al cuadro porteño este 2017 en el Miguel Grau. Hubo demasiados partidos con tribuna semi vacía y esto no es nuevo: el apoyo del hincha no se ha reflejado regularmente con una asistencia masiva en la tribuna. La directiva rosada debe buscar recursos para convencer al hincha rosado de asistir a los partidos.