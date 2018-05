Sport Boys: Crifford Seminario denuncia que lo despidieron por teléfono

Sport Boys logró el ascenso el año pasado en buena medida por los jugadores de experiencia que se pusieron el equipo al hombro en los momentos más complicados. Uno de ellos fue Crifford Seminario, quien incluso fue elegido el mejor jugador de la Segunda División 2017.

Quizá por eso ha sorprendido que tras la llegada de Wimar Valencia a la dirección técnica una de las cabezas que rodó, debido a la mala campaña del elenco rosado en el Torneo de Verano, haya sido la de Crifford Seminario. Lo peor es que el volante ha denunciado que le avisaron de su despido por teléfono, lo que sería una total falta de respeto hacia su persona.

"Hasta ahora no entiendo, recibí la llamada del administrador, no fue algo formal, así se están manejando. Me informó por teléfono que no seguía más en el equipo. Yo le dije que buscaría hacer respetar mi contrato ya que tengo familia y no me podían perjudicar así", contó Seminario en el programa 'La Hora de Lalo'.

Quiere seguir jugando

El mediocampista de contención espera asimilar cuanto antes este trago amargo y confía en encontrar equipo cuando se vuelva a abrir el libro de pases.

"No tuve ningún problema con nadie, es la primera vez que me pasa algo así en mi carrera. Al salir de esta manera pienso que se está manchando mi carrera, pero esto es fútbol, pongo el pecho y la cara. Espero en agosto poder tener la oportunidad de jugar en algún equipo", finalizó.

