Sparring de selección peruana en Rusia 2018 a un paso de Municipal

Deportivo Municipal quiere reforzar sus líneas para lo que resta el año. Luego de presentar a José Miguel Andrade y Iván Bulos, 'La Franja' tiene en la mira repatriar a Marco Saravia, defensa de la selección peruana sub 20, quien actualmente juega en Gremio de Brasil.

Por esa razón, EL BOCÓN se puso en contacto con Marco Saravia para que nos de su versión sobre regresar al Deportivo Municipal.

"Lo que sucede es que justo perdimos el Brasileirao de la Sub 20 y ahora nos quedamos sin partidos hasta diciembre. Creo que eso no es bueno para mi por qué llegaría sin ritmo al Sudamericano y no es bueno. No hay más partidos", fueron sus primeras palabras a EL BOCÓN.

Finalmente, Marco Saravia habló sobre la opción de regresar a la 'Academia': "Estoy analizando si volver a Municipal será lo más conveniente por qué jugaría más partidos o en todo caso quedarme acá, pero solo en Brasil jugaría amistosos".

