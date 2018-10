Bengoechea y su respuesta a la agresiva intervención de Silvio Valencia

Tremenda discusión. Esta mañana, en las instalaciones de Matute, el técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea venía ofreciendo su conferencia y la presencia del polémico periodista deportivo de Exitosa, Silvio Valencia, llamó la atención de muchos presentes en la sala de prensa.

Asimismo, todos quedaron sorprendidos cuando el periodista intervino con una interrogante: "Profesor, a mi me preocupa cuando usted habla de los árbitros, más bien debe preocuparse en trabajar. Osea si el fin de semana pierde, usted dirá que había advertido el tema de los árbitros", fueron las primera palabras del comunicador.

A lo que la respuesta de Pablo Bengoechea fue inmediata: "No me preocupa el arbitraje del domingo porque jugamos el sábado en la noche. Todos los técnicos deseamos que los árbitros no se equivoquen". Las palabras entre ambos personajes seguían saliendo y Silvio Valencia nuevamente intervino: "Pero no me ha respondido, ¿le preocupan los árbitros? ¿le preocupa el juego de Alianza Lima que siempre dicen que juega a la uruguaya".

Algo más calmado, el técnico señaló que le preocupa todo lo que rodea al fútbol y sobre su estilo de juego, determinó que considera un elogio que le digan que juega a la 'uruguaya' porque su país tiene 15 Copas América,Peñarol y Nacional han salido campeones muchas veces a ese mismo estilo.

Finalmente, tanto el técnico como el periodista siguieron soltando palabras, como la de Bengoechea que le recordó a Valencia que no asiste a conferencias.

TAMBIÉN LEE