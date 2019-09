​Silvio Valencia se disculpó con la gente del Callao por decir que 'No tenían para un plato de comida' | VIDEO

Silvio Valencia se disculpó con la gente del Callao por sus comentarios desatinados en la previa del partido entre Sport Boys y UTC, el periodista recibió varias advertencias a través de la redes sociales, por eso decidió encontrar una solución mostrándose arrepentido.

'Bueno primero para manifestar que nunca quise ofender a nadie... a la gente del Boys, a los hinchas mil disculpas por este exabrupto.. no fue mi intensión, gente chalaca no volverá a pasar, saludos a todos', fue lo que escribió Silvio Valencia en su cuenta de Twitter..

Como se recuerda Valencia dijo 'En el Callao los chicos andan con 5 o 3 soles, no van a tener para un plato de comida. Pero Sandro, no tienen para la entrada, esa gente no tiene, en el Callao no tienen para pagar una entrada, menos van a tener para pagar un menú', ante la posibilidad de vender alimentos en el estadio y así ayudar las arcas económicas de Sport Boys.

