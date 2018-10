​Silvio Valencia: "A Pablo Bengoechea nadie lo quiere en el Perú" [VIDEO]

La tarde de este último martes, Pablo Bengoechea y el periodista Silvio Valencia tuvieron un fuerte cruce de palabras en la conferencia de prensa que el uruguayo brindó en Matute. Aunque el DT de Alianza Lima jamás perdió la compostura, lo sucedido fue bastante comentado en las redes sociales.

Horas después, en el programa en el que es comentarista, Valencia volvió a arremeter contra el 'Profesor' y aseguró que él solo cumplió con hacerle saber el "sentir del pueblo".

"Un taxista me dijo que le diga a Pablo Bengoechea que nadie lo quiere en el Perú. Y yo le transmití (a Bengoechea) lo que dice el pueblo", contó el comunicador, quien dijo ser diferente al resto de sus colegas.

"Yo no soy un periodista normal, soy diferente a los demás. Mis grandes maestros me enseñaron a repreguntar, a que en las conferencias de prensa no vaya a hacer vida social. Me pagan por preguntar, no para pasarle la mano a nadie", indicó.

"Ningún periodista lo incomodó (a Bengoechea), yo no soy 'pata' de nadie. Ya tengo identificados a los periodistas que se rieron (de él)", añadió.

Segundos después, cuando parecía que ya se había olvidado del estratega blanquiazul, Valencia volvió a disparar contra él.

"Trata de saber más que los periodistas. Al menos no sabe más que yo. ¿Dónde va a dirigir el otro año Bengoechea? ¿Se irá a River? De repente lo quiere Santos, Palmeiras. No lo va a querer nadie", sentenció.