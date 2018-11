Silvio Valencia vuelve a ser noticia por un desafortunado comentario [VIDEO]

El periodista Silvio Valencia ha vuelto a ser noticia por un desafortunado comentario que hizo en la edición del último viernes en Exitosa Deportes. Esta vez no arremetió contra algún futbolista o entrenador, sino que se refirió al "producto" que resultaría entre la unión de un peruano y un extranjero.

"El hecho de que vengan extranjeros y viceversa eso también, estaba conversando con unos amigos, como que mejora la raza para nosotros también", dijo el comunicador.

En tiempos en que se lucha con la errada idea de que una raza es superior a otra, Valencia insistió en que a los peruanos les vendría bien unirse con, por ejemplo, venezolanos o colombianos.

"La mejoran porque (la unión) entre colombianos y venezolanos (...) va a ser un mejor producto", aseguró. "Van a ser más corpulentos los peruanos", vaticinó.

Su compañero de mesa Gonzalo Núñez no se quedó callado y opinó: "A mí no me gusta mucho ese término de 'mejorar la raza'".

Vea la parte final del video: