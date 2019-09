​Silvio Valencia: 'La gente del Callao no tiene para un plato de comida por eso Sport Boys regala entradas' | VIDEO

Silvio Valencia volvió a generar polémica tras soltar un criticado comentario contra la gente del Callao, previo al partido entre Sport Boys y UTC por la fecha 8 del Torneo Clausura. El comentarista insinuó que si los chalacos no tienen para comer y menos podrán pagar entradas para ver al equipo rosado.

'En el Callao los chicos andan con 5 o 3 soles, no van a tener para un plato de comida. Pero Sandro, no tienen para la entrada, esa gente no tiene, en el Callao no tienen para pagar una entrada, menos van a tener para pagar un menú', replicó Valencia ante la posibilidad de vender alimentos en el estadio y así ayudar las arcas económicas de Sport Boys.

La administración de Sport Boys decidió que el costo de las entradas populares sería voluntario y esto ha generado que las tribunas se llenen en los últimos cotejos, pero ahora que necesitan generar más ingresos la posibilidad de vender comida en el Estadio Miguel Grau salta a la palestra.

Como era de esperarse estas declaraciones de Silvio Valencia generaron la indignación de cientos de usuarios quienes a través de redes sociales condenaron las opiniones del periodista y algunos hasta lo amenazaron.

