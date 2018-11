​Silvio Valencia amenazó públicamente a Óscar Del Portal si no se rectifica

Silvio Valencia sigue resentido con Óscar Del Portal por haberlo criticado por el incidente que tuvo el periodista hace unos días con Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima.

El fastidio del coconductor de "Exitosa Deportes" ha llegado a tal límite que ha amenazado al exfutbolista con llevarlo a los tribunales si es que no se rectifica. Y le ha dado de plazo una semana para que lo haga.

"Solo le voy a decir que le doy plazo hasta el próximo domingo para que se rectifique. A mí me parece que me ha faltado el respeto y no soy rencoroso, si él se rectifica no habrá ningún problema. Si no se rectifica lo veremos con nuestros abogados", advirtió Valencia.

"¿Pero lo que dijo llega a la difamación?", preguntó Gonzalo Núñez. "Yo creo que sí", respondió Valencia. "Quiero que me haga famoso el próximo domingo. Si no se rectifica, mis abogados se ponen a la orden", insistió el polémico comunicador.

¿Qué había dicho Del Portal sobre Silvio Valencia, quien criticó a Bengoechea porque, según él, el entrenador se queja mucho de los árbitros y se ufana de que su equipo juega a la uruguaya?

"Yo solo vi a un loco gritando. Lo de él (Valencia) no es estilo, es una falta de respeto. Ojalá sepa pedir disculpas, es una falta de respeto para todos los periodistas. No soy periodista, así que yo sí lo puedo decir", expresó Del Portal.

Y agregó: "Le falta el respeto a los entrenadores, a los jugadores, a quien le da la gana. Felizmente Bengoechea es una persona inteligente (y no cayó en su juego)".