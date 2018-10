Sigue EN VIVO - Alianza Lima vs. Cantolao por la fecha 10 del Clausura

Alianza Lima tiene un partido complicado este domingo a las 4:00 pm (GolPerú) cuando enfrente en Matute a Cantolao, uno de los equipos al que en este 2018 aún no ha podido vencer. La transmisión vía ONLINE será a través de elbocon.pe.

Por ello, Pablo Bengoechea sabe que el rival que tiene en frente será difícil, pues no les ha podido ganar este 2018: "A Cantolao no le hemos podido ganar desde que estamos en el club, solo logramos empates. La consigna es que Alianza Lima tenga el predominio del juego y aproveche no solo las situaciones de gol que se nos presente sino sacarle provecho a las pelotas paradas", afirmó el técnico de Alianza Lima.

Una sorpresa que llegó en la previa a este partido fue el despido del técnico de Cantolao, Guillermo Estevez, pues los resultados no han acompañado al 'Delfín' en las últimas fechas y veremos si la decisión de la dirigencia chalaca afecta o no en el partido ante Alianza Lima. Juan Carlos Mariño y Jorge Araujo serán los encargados de dirigir este encuentro.

Alineaciones probables

Alianza Lima: Butrón, Godoy, Riojas, Guidino, Garro, Ramírez, Hohberg, Lemos, Cruzado, Affonso y Quevedo.

Cantolao : Nicosia, Contreras, Kambou, Otárola, Cabello, Atoche, Albarracín, Barreto, Martín, Labarthe y González.

