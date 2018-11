Lograron la clasificación a Rusia 2018 con Perú y hoy no están

Este 15 de noviembre se cumplirá un año desde que la selección peruana logró el objetivo de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Como en todo proceso, en el camino fueron quedando nombres de aquellos que consiguieron aquel memorable gesta en el Estadio Nacional.

Pero, ¿se ha preguntado usted cuánto cambió el equipo de Ricardo Gareca, entre la Copa del Mundo y la clasificación de aquella noche? Pues, hay hasta 7 jugadores que estuvieron ante Nueva Zelanda hace un año, pero que ahora no fueron considerados por distintos motivos.

Alberto Rodríguez

El 'Mudo' fue uno de los grandes pilares del triunfo por 2-0 ante Nueva Zelanda. Tras la clasificación, el zaguero tuvo poca continuidad en exclub, Junior de Barranquilla y tras el Mundial en su regreso a Universitario tampoco tuvo continuidad debido a sus lesiones. Hoy, Rodríguez también se encuentra lesionado luego del choque ante Sporting Cristal, razón por la cual Ricardo Gareca no pudo convocarlo.

Christian Cueva

Lo de 'Aladino' fue la sorpresa en el último llamado. El 'Tigre' por primera vez en su proceso no lo convocó, pese a que no está lesionado ni tiene impedimento para poder jugar. Simplemente, Gareca consideró que no era momento para convocar a 'Aladino'. La noche del lance ante el conjunto de Oceanía, Cueva fue fundamental para la bicolor, pues hasta asistió para el primer gol de Jefferson Farfán.

Adrián Zela

Para ese momento el zaguero de Deportivo Municipal llegaba en buen momento y Gareca vio por conveniente. Su somatotipo fue fundamental para que sea llamado, pues el rival de entonces requería enfrentarlo tanto en lo táctico como en lo físico. Zela aquella noche jugó unos minutos y al final festejó.

Carlos Cáceda

El entonces portero de Universitario había tenido grandes actuaciones en los duelos por Eliminatorias y ya era parte de los 'fijos' para Ricardo Gareca. Hoy el golero tapa en el Real Garcilaso y Gareca llamó en su reemplazo a Patrico Álvarez.

Otros jugadores que tampoco estarán este 15 noviembre son: Nilson Loyola, Sergio Peña y Paolo Hurtado.

