Sepa por qué el Sport Rosario-Sport Boys se jugará a puertas cerradas

Jugarán con las tribunas vacías. El titular de club Sport Rosario, Rori Mautino, reveló que el partido que deben disputar este domingo los 'Canallas del Callejón de Huaylas' ante Sport Boys en el estadio Rosas Pampa de Huaraz, por la fecha 14 del Torneo Apertura lamentablemente se jugará a puertas cerradas y sin público, ya que se les venció el certificado de Defensa Civil y la Municipalidad huaracina no le envió el comunicado a tiempo.

POR RICARDO REYES ORTIZ

"No quería darlo a conocer, pero sí tenemos un problema serio, Sport Rosario no deja de tenerlos, son temas que tienen que ver con el desarrollo de los partidos, presentamos documentación al municipio, al IPD y se nos contesta, por ahí nos enteramos hoy que no nos dan el uso del estadio Rosas Pampa porque se ha vencido el certificado de Defensa Civil y no se nos comunicó oportunamente, por lo tanto nos impide jugar ante Sport Boys con público", anunció el presidente del cuadro huracino.

Rori Mautino, presidente del Sport Rosario, afirmó que es muy extraño que la Municipalidad de Huaraz no les haya comunicado con tiempo el vencimiento del certificado de Defensa Civil. "Nos manejamos con seriedad, cumpliendo la ley con respecto a la seguridad, hemos remitido documentos a las distintas instituciones y me causa mucha extrañeza que la Municipalidad no comunique oportunamente el vencimiento del certificado, no quiero echar la culpa a nadie, pero pido que investiguen. No es fácil mantener a un equipo profesional sin taquilla", denunció el presidente del Sport Rosario a Radio Chévere Huaraz 96.7.

El último partido que jugó como local Sport Rosario en el estadio Rosas Pampa de Huaraz fue ante Unión Comercio, cotejo que perdió el último jueves 16 por la fecha 13 del Torneo Apertura, pero ese día sí pudo jugar con público en las tribunas.