Balance positivo. Previo a su viaje a Argentina, donde pasará las fiestas junto con su familia, Ricardo Gareca brindó su última conferencia del año. El DT realizó un balance de lo sucedido con la selección peruana en este 2019, donde consiguió el subcampeonato de la Copa América y disputó partidos amistosos que sirvieron para sacar conclusiones y sumar algunos nombres al equipo.

Además, se refirió a la actualidad de algunos jugadores que tienen un presente deportivo complicado, como Christian Cueva, Carlos Zambrano y Jefferson Farfán.

¿Cuál es el balance de este año en la selección peruana?

Es un balance para dividir en dos partes. En lo que se refiere a la Copa América, nuestra participación fue muy buena. Y en lo que se refiere a los partidos amistosos, fue una temporada regular. Tenemos que mejorar en ese aspecto. El año tuvo cosas buenas y otras por mejorar y seguir creciendo. El momento crítico fue el 5-0 en la Copa, que también fue un desafío para nosotros para levantarnos anímicamente, y lo pudimos lograr. La derrota con El salvador también fue otro momento complicado. Hubo partidos que nos gustaron mucho, con Brasil que ganamos. Ante Colombia también nos gustó bastante. Ante Paraguay y Chile, fueron actuaciones convincentes. Tenemos que mejorar pero son partidos que dejaron cosas positivas.

Ricardo Gareca realizó su balance del año 2019. (Francisco Neyra/GEC)

¿Qué le genera la situación de Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes no tienen continuidad en sus clubes?

A lo largo del año, les tocó vivir situaciones bastante particulares. Para el próximo año, deben revertir esta situación, que es fundamental para la selección. Confiamos en que puedan ir revirtiendo lo que se les presentó este año para transformarlo en algo muy positivo para ellos. Deseamos lo mejor para los dos, ojalá puedan lograrlo .

Hay un club peruano que le ha hecho una oferta a Christian Cueva. ¿Estaría de acuerdo con que juegue en Perú?

Lo que decidan los jugadores es algo personal. Pero, Cueva está para una liga en el extranjero, es un muchacho joven como para retornar. Si me dices que no tiene más opción de jugar, prefiero que venga a que esté parado. Pero, dada las condiciones de él, podemos ponernos de acuerdo en que puede estar en un sitio mucho más competitivo, que le permita un crecimiento y que favorezca al trabajo de la selección. Nosotros tenemos que mirar el interés de la selección y mientras más competitivos sean los jugadores, más nos va a fortalecer. Me gustaría que se mantenga en el exterior.

Edison Flores | doblete de ‘Orejas’ para el 2-2 entre Morelia y León por la Liguilla Apertura de la Liga MX | VIDEO

¿Cómo afrontará la selección las próximas Eliminatorias?

Estamos bien, vamos a llegar bien a la Eliminatorias, estamos mejor parados para esta que la que arrancamos. Eso no garantiza resultados, pero estoy acostumbrado a mirar las cosas con optimismo y creo que estamos muy bien. Nosotros confiamos en los jugadores, no tenemos temor alguno de confiar en algún muchacho para ser utilizado en cualquier circunstancia que se nos presente. Sabemos que el que está en la selección va a responder.

¿Por qué decidió no asistir a la conferencia luego de la derrota ante Colombia?

No quería decir algo fuera de lugar. Sabía que podía haber una pregunta que me podía meter en lo que realmente pensaba sobre lo que sucedió en el partido. Lo que más me preocupó es que hay un estilo de arbitraje que tiende a favorecer que el partido salga más dinámico, pero no se para a tiempo algunos incidentes que pueden terminar. Como fue el caso, con un Santamaría que tuvo tres puntos de sutura y que es algo que va contra la integridad del jugador. Hay que cuidar determinadas cosas que forman parte del árbitro, (estas) no me gustaron y preferí preservarme aún sabiendo que incurría en un error. Pero era un partido amistoso. Es algo que no va a volver a suceder. Entendí que era mejor el silencio, les pido disculpas.

Cuando se canceló el partido ante Chile, habían rivales para la selección y usted decidió no jugar. ¿Fue debido a que esos rivales se consideraban de menor nivel?

Había un clima bastante lindo respecto al partido con Chile, no es ninguna novedad que es un clásico importante, se vive intensamente y me parecía inapropiado por las compras que hizo la gente. Ese gasto para presenciar un Perú contra Chile no estaba relacionado con otro partido que se presentara. La expectativa iba a caer demasiado, lo analizamos, lo hablé con el presidente y con Juan Carlos (Oblitas) y les manifesté que era mejor no hacerlo.

Esposa de Pedro Gallese anuncia fin de relación con el portero vía Instagram | FOTOS | VIDEOS

André Carriillo consiguió un título hace algunos días con el Al-Hilal, qué decir sobre este logro...

Es gratificante que un jugador, de los que habitualmente son convocados, sea campeón. Le toco a Ruidíaz, a Yotún, ahora a André. Son cosas muy buenas y ahora tiene la posibilidad de disputar un Mundial de Clubes. Vamos a estar muy pendientes de que pueda cerrar bien el año y que el próximo lo tenga con continuidad, y que él resuelva su futuro como crea más conveniente.

¿Qué le parece que grandes del fútbol peruano peleen el campeonato?

Desde que estamos nosotros, me parece que termina siendo de los campeonatos más apasionantes acá. A nivel internacional, a nuestra visión, se ha mejorado y esto tiene que ver con tener un campeonato que se juega cada siete días, pues da más tiempo a los entrenadores para trabajar mejor, y a los jugadores para recuperarse. La asistencia también ha mejorado. Lo veo con optimismo, pero me gustaría que haya un enfoque que tenga que ver más con el orden interno para que esto mejore cada vez más. Lo de la final de la Copa Libertadores desearía verlo a nivel interno.

Más noticias en El Bocón.pe:

⚫Pedro Gallese: “Me tatuaría a Alianza Lima en la piel”

⚫Selección peruana bajó dos puestos en clasificación del ranking FIFA tras caída ante Colombia y quedó fuera del Top 20

⚫Alianza Lima se refiere por primera vez a los posibles fichajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano