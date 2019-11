Reimond Manco, quien fuera una de las grandes promesas del fútbol peruano, hoy en Sport Boys, confesó que tuvo la posibilidad de ser convocado por la selección de Venezuela, luego de conversar con Rodrigo Piñón, integrante del comando técnico del equipo ‘Vinotinto’.

“Me llamaron de la selección de Venezuela el año pasado, pero todavía no de la selección peruana. Yo quiero jugar por Perú, no pasa por mi cabeza jugar por Venezuela", indicó Reimond Manco en entrevista para Movistar Deportes. El volante que vistió las camisetas del PSV, Alianza Lima, Juan Aurich, Real Garcilaso y UTC de Cajamarca también reveló que pudo jugar en España, meses después de destacar en el Sudamericano Sub 17 del 2007.

Pese a ya jugar por la selección peruana, Reimond Manco todavía puede ser convocado y jugar las Eliminatorias por la selección de Venezuela, ya que posee doble nacionalidad. El reglamento FIFA indica que se puede jugar por otra federación si no se disputó un partido oficial.

El caso de Reimond Manco reúne los requisitos, ya que a sus 29 años todavía no ha jugado un partido oficial por la selección peruana absoluta. Estuvo presente en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, además de tres partidos amistosos.

Todas las convocatorias para la selección peruana en fechas FIFA, fueron realizadas por Sergio Markarián, las primeras tres el 2010 y la última el 2013.