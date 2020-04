Miguel Trauco está en el grupo de futbolistas que tienen el privilegio de haber defendido al equipo de sus amores. El marcador, cuando estuvo en Perú, jugó por Universitario de Deportes, club que sigue desde pequeño. Pero ¿cómo se convirtió en fanático ‘crema’? El zurdo narró la historia en una entrevista brindada a Gol Perú.

“Universitario es mi pasión, yo soy hincha. Me convertí en hincha cuando era pequeño porque cuando me gustaba ir al arco en las pichangas del barrio y siempre vi a Óscar Ibañez; desde ahí pensé que quería se como él, además mi papá, que también es de la 'U', me inclinaba siempre para ser hincha crema”, contó el futbtolista.

Miguel Trauco partió al fútbol del extranjero en el 2017 para defender la camiseta del Flamengo de Brasil. Actualmente, con 27 años, el ‘Genio’ está en el Saint Etienne de la liga francesa. Pero, cuando termine esta aventura, el jugador quiere volver a tienda merengue.

“Cuando decida regresar a Perú me gustaría jugar en Universitario”, manifestó el lateral izquierdo, quien ha vestido la camiseta de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Por otro lado, el futbolista también habló sobre la admiración que siente por el delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro. “Me hubiera gustado jugar con él. Yo desde niño le tengo gran admiración porque su familia me ayudo bastante. Quería conocerlo a él en la Selección, quería compartir con él. Es un jugador de mucha experiencia que ha ganado casi todo, que ha hecho una carrera intachable”, concluyó.

