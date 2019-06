Mamá de Jefferson Farfán anunció que denunciará a Magaly Medina por falsa información

A tan solo unas hora del Perú vs. Colombia EN VIVO, la madre del atacante peruano, Jefferson Farfán ha anunciado que iniciará un proceso legal contra la periodista de espectáculos, Magaly Medina, quien habría brindado información falsa sobre la compra de un inmueble realizado en las últimas horas.

La señora Rosario Guadalupe en una entrevista con Domingo al Día indicó que "irá hasta las últimas consecuencias" en la demanda que entablará a Magaly Medina por asegurar versiones sobre la compra de un departamento en La Molina.

"Con este tema voy a ir hasta el final. Contra las personas que han hablado de mi hijo: la señora Magaly, la señora Klug y la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él; judicialmente voy a proceder. Con la señora Magaly en especial con todo voy ir hasta el final, así tenga que mi casa, mi carro", señaló claramente molesta la madre de Jefferson Farfán.

"Yo estoy poniendo mi porcelanato. Estoy cambiando todo. ¿Quién puede vivir acá? Que la señora me lo demuestre. Yo hablo con pruebas, no no con lo que me dijo el vecino", remarcó doña Charo.

Jefferson Farfán estará ante Colombia pensando en la Copa América 2019

Para el Perú vs. Colombia, Ricardo Gareca ha decidido que Jefferson Farfán vaya desde el vamos, puesto que en el choque donde la bicolor venció por 1-0 a Costa Rica, la 'Foca' no pudo alinear por unos problemas musculares.

