Selección Peruana: Los dos últimos duelos de Christian Benavente como titular

La selección peruana enfrentará a Croacia en el primer partido amistoso de la blanquirroja camino a Rusia 2018. Cristian Benavente volvió a ser convocado luego de dos años y por sus últimas buenas actuaciones en el Sporting Charleroi, tendría algunos minutos en el segundo tiempo, ya que por ahora se tiene la infomación que el once inicial sería el habitual, con el único cambio obligado de Carlos Cáceda en reemplazo de Pedro Gallese, que se encuentra lesionado.

La última convocatoria donde estuvo presente Cristian Benavente fue en la fecha doble de las eliminatorias a Rusia 2018 ante Ecuador y Argentina el 2016. El volante fue titular en los dos partidos, pero no lo hizo en su puesto habitual como libre en el mediocampo, el 'Chaval' jugó como volante por derecha, en reemplazo de André Carrillo, que por esos meses no tenía continuidad. A pesar que la selección peruana empató 1-1 ante Argentina y venció 2-1 a Ecuador, Benvanente no tuvo buenos partidos.

Ahora, Cristian Benavente tendría la oportunidad de jugar libre detrás del delantero, posición donde más se acomoda y en la cual todavía no ha podido jugar con la selección peruana. La presencia del nacional es una de las que más expectativas genera previo a los amistosos.

