Selección peruana | Juan Carlos Oblitas y su análisis sobre la bicolor, Christian Cueva y temas en la FPF

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas se tomó el tiempo para responder algunas preguntas que el hincha peruano se cuestiona en los últimos días. Esto le contestó ayer a Movistar Deportes.

SELECCIÓN 2019

“Hemos tenido actuaciones irregulares, pero creo que dentro de lo normal. Algunos jugadores tienen temporadas difíciles con sus equipos y hacen que tengan poca continuidad en los mismos. Otros, que se tenía la confianza podían comenzar aparecer con más actividad, no lo han hecho. Eso hizo que exista una irregularidad en el equipo”.

Es un problema . En este momento hay jugadores, que al no estar actuando en sus equipos, Ricardo Gareca los llama a la selección para que tengan actividad porque son del equipo base. Pero si esos jugadores, de aquí a marzo no tienen continuidad, ahí sí será un problema y es poco probable, casi imposible, que puedan ser llamados a la selección.

CHRISTIAN CUEVA

"Creo que en algunos casos han exagerado con Cueva, porque han sido injustos y en otros sí han tenido toda la razón.Cuando se dan ese tipo de cosas, el único culpable es él porque se expone y más aún en el momento que está pasando futbolísticamente. Ricardo lo quiere de titular, todo el mundo lo sabe, pero es imposible que esté dentro de un equipo base o una nómina de las Eliminatorias, si no tiene actividad o deja de lado estas cosas".

Depende de él (Cueva). En el lado personal, todo está en sus manos. En lo otro, es que se siente con su representante y diga ‘yo quiero jugar’ y deje un poco de lado la parte económica o el sitio dónde quiera jugar, pero que comience a jugar. Ricardo siempre conversó con ellos un tema de compromiso. Y llegó un momento que les dijo que el compromiso es de ambos lados.

EL FIXTURE

Cuando converso con Ricardo sobre el fixture no le damos una importancia mayor.Me acuerdo que Sergio Markarián pedía mucho el cambio de fixture. Y cuando cambiamos, Perú la primera parte de las últimas Eliminatorias todos lo daban que se quedaba fuera. El tema no fue por el fixture, sino que Perú levantó su nivel.

ARRIBO DE ARAKAKI A FPF

Es un tema que ha movido un poco el ambiente acá (FPF). Yo conversé con Agustín y con Daniel Ahmed, y Lozanos habló de la posibilidad de tener un administrador deportivo, que hace tiempo lo veníamos requiriendo. Ese puesto lo estaban ocupando gente de finanzas que no tenían el ‘feeling’ que debían tener. Ernesto (Arakaki) cumplía con los requisitos cuando nos comentaron su llegada, y tanto Daniel como yo lo aceptamos.

DANIEL AHMED

Agustín Lozano se va a reunir con Daniel Ahmed, y ahí Ahmed le va a presentar de acuerdo al presupuesto que hay para el próximo año continuar con el proyecto. No es cuestión de siga o no siga Daniel. Todos quisiéramos acá, el cuerpo técnico de mayores y yo que continúe Daniel, pero eso depende de otras cosas. Hoy no sé si se queda. Si se va, Arakaki no sería su reemplazo necesariamente.