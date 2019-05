Selección peruana: Ex DT de la Blanquirroja acusado de 'serrucho' en equipo de la Liga 1

El peruano Ronny Revollar, actual entrenador de Alianza Universidad, no tuvo problemas en nombrar a los entrenadores argentinos que quisieron ocupar su puesto ofreciéndose el equipo huanuqueño. Uno de ellos fue exentrenador de la selección peruana Sub-20.

"Fernando Nogara es un intruso y un falso entrenador. Él ha llamado al club para ofrecerse como técnico. No podemos permitir ese tipo de personajes en nuestro fútbol", contó Revollar en entrevista a Exitosa Deportes, indicando que vio los mensajes que Fernando intercambió directivos de Alianza Universidad.

Ellos no fueron los únicos señalados por Ronny Revollar: "Hay un par de entrenadores extranjeros que también hicieron lo mismo, uno es Marcelo Vivas (ex Unión Comercio) y el otro es Rolando Chilavert (pasó por varios equipos peruanos). No tengo problemas con hablar con nombres propios porque no digo mentiras", agregó.

Por último, Ronny Revollar hizo un llamado a todos los entrenadores: "Espero que todos los técnicos que tenemos trabajo ahora, dignifiquemos nuestro trabajo y denunciemos estas cosas que van en contra de la ética profesional y del respeto hacia el colega".

