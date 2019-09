Selección peruana | Edwin Retamoso y su nueva faceta tras dejar el fútbol: estudia ingeniería de sistemas

En algún momento de su carrera, Edwin Retamoso llegó a ser un jugador regularmente convocado a la selección peruana. Sus destacadas actuaciones en Cienciano y Real Garcilaso lo llevaron a ser considerado uno de los mejores volantes del torneo local. Incluso tuvo la chance de pegar el salto al fútbol del exterior jugando en Cobreloa de Chile.

Hoy en día el ex volante de la selección peruana se encuentra alejado de los campos de juego, dedicado de lleno a una nueva faceta en su vida, la vida universitaria. “Estoy en Abancay. Como no tuve opciones de seguir trabajando, llegué para terminar la carrera de Ingeniería de Sistemas. Estoy en el noveno ciclo. Estudié gerencia deportiva y soy técnico”, contó a Depor.

Sin embargo, el jugador de 37 aún no descarta regresar a las canchas: “Voy a intentar, por última vez, jugar en un club. Me desaparecí del fútbol, porque Real Garcilaso me despide. Ellos argumentaron que yo ya no podía volver a jugar. Tenía contrato hasta finales del 2018, pero no respetaron”, agregó el volante cusqueño

Asimismo Edwin Retamoso confesó el anhelo que tiene de volver a vestir la camiseta de Cienciano, club al que le guarda mucho cariño y por el que alguna vez rechazó ofertas de Alianza Lima y Universitario de Deportes: “Soy hincha de Cienciano y prefería escuchar la propuesta de ellos. Ojalá pueda volver para que, esta vez, pueda decirle adiós al fútbol”