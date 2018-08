Selección peruana: Diego Manicero también quiere ser llamado por Gareca

El llamado de Horacio Calcaterra a la selección peruana hace ilusionar a otros extranjeros que juegan hace algún tiempo en el fútbol peruano.

Este, es el caso de Diego Manicero, actual volante de Universitario de Deportes que espera también una oportunidad de Ricardo Gareca para poder integrar el seleccionado nacional.

"Sí (me gustaría). Aunque no me quiero adelantar. Primero quiero que salga mi nacionalidad. Paso a paso. Si llega, bien. si no, lo tomaré de la mejor forma", manifestó 'Mani' tras la presentación de la nueva camiseta merengue.

Se viene la nacionalización

Diego Manicero también contó que el tema de su nacionalización va por buen camino y en diciembre podría tener novedades.

"Estoy más enfocado en lo que es mi trabajo. Me gustaría más que nada salir campeón con Universitario que es una meta de mis compañeros y mía", apuntó el volante de 33 años de edad.

Por lo pronto, el mediocentro argentino solo está enfocado en Universitario de Deportes y salvarlo de la zona de descenso. Diego Manicero será uno de los titulares este domingo cuando los cremas enfrenten a Real Garcilaso en el estadio Monumental.

Mira el último gol de Diego Manicero con Universitario

