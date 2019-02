Cinco defensas de Perú pasan por momento crítico y preocupan a Gareca

La selección peruana en aproximadamente un mes disputará dos amistosos con miras a su participación en la Copa América de Brasil 2019 y Ricardo Gareca tiene más de una preocupación, teniendo en cuenta las recientes lesiones de Carlos Zambrano y Anderson Santamaria.

El 'Tigre' deberá ir viendo algunas opciones para los compromisos ante Paraguay y El Salvador, pues existe la posibilidad de que 6 de nuestros zagueros centrales lleguen fuera de forma para dichos encuentros.

A continuación repasaremos los nombres de los defensores que están lesionados ó que no tienen ritmo de competencia, pues no están jugando en sus clubes por distintas razones:

Carlos Zambrano

El jugador del FC Basel se lesionó en una de las prácticas y estará fuera de las canchas por una lesión al muslo superior, según informó la cuenta oficial del club suizo. El 'León' es seguido por Ricardo Gareca y todo hace indicar que no podrá tenerlo en cuenta para los amistosos de las próximas semanas.

Anderson Santamaria

Tras no superar una dolencia que lo aqueja desde hace algunas fechas, el club Atlas decidió no convocarlo para el choque ante Tigres, por la fecha 8 de la Liga MX. Recordemos que la 'Muralla' es uno de los recurrentes convocados del 'Tigre' y de no prosperar su recuperación su convocatoria se vería en peligro.

Luis Abram

El arranque del 2019 no ha sido el mejor para el lateral zurdo en Vélez Sarsfield. El defensa en las dos últimas fecha solo ha sumado 65 minutos y a ello se agrega que tuvo una ligera lesión, que no le permite rendir todavía al máximo de sus capacidades.

Miguel Araujo

Para Ricardo Gareca, el exzaguero de Alianza Lima también es uno de los jugadores fijos en la zaga peruana y su presente en Talleres de Córdoba es más que preocupante. La 'Fiera' no ha sido convocado en los últimos tres partidos por una lesión en la pierna derecha. En las siguientes jornadas se espera que Araujo empiece a ser tomado en cuenta por el técnico Juan Pablo Vojvoda.

Christian Ramos

La 'Sombra' debe ser el caso que más le quita el sueño a Ricardo Gareca. El defensa central no juega desde hace algunos meses y es sabida su intención de empezar a jugar lo más antes posible, ya que no es tomado en cuenta por su club, el Al-Nassr de Arabia Saudita. Tras la confirmación de su representante, se pudo conocer que Ramos volverá a jugar en el fútbol peruano y todo apunta que Deportivo Municipal será su nuevo equipo. El ex Emelec es el titular en el esquema del 'Flaco', pero su actualidad obligaría al DT argentino a ver otras alternativas en su puesto.

