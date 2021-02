Esta semana se cumplieron dos años de la muerte de Carlos “Kukín” Flores, uno de los jugadores más talentosos que tuvo el fútbol peruano en los últimos años. César “Chalaca” Gonzales, actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores de Sport Boys, recuerda a uno de sus “hijos futbolísticos” en esta nota. Habla también del apoyo a los menores, de la selección peruana y hasta de Lionel Messi.

¿Qué tal el reto que asumiste con Boys?

Es bastante difícil. No es un reto que lo tienen los que trabajan en la “U”, Alianza y Cristal, que tienen todas las gollerías. Yo quiero devolver la confianza al pueblo chalaco.

¿En el Callao siempre hubo talento?

Yo he sacado 40 o 50 jugadores en el Callao. Una camada de jugadores, “Patucho” Villanueva, Bratzo Gil, Arrazábal, “Kukín”, Carlos Lobatón, “Cafú” Salazar… Puedo dar una lista de 50. Quiere decir que sí hay gente en Boys, la cosa es evaluarlos. Voy con las mismas ganas, físicamente estoy 100 puntos, mentalmente 200 puntos, solamente tengo canas. Los hermanos “Manzana” (Hernández) se fueron a Trujillo y eso dio pie a que Johan (Vásquez) piense en “Chalaca”. Yo no voy a pedir 10 jugadores prestados, quiero jugadores chalacos.

A dos años del adiós a Kukín

¿El mejor jugador que sacaste fue Kukín?

Yo considero que el mejor jugador que ha dado Boys en los últimos 30 años es “Kukín”. Han pasado muchos, pero como chalaco representativo para mí, Carlos Flores.

¿Como Kukín no hay dos?

La suerte que tuvo Carlos es que lo vimos en Cantolao, porque se pudo haber perdido. Tuve la suerte de verlo a los 8 años de edad, nos metieron 8-0. Yo venía de campeonar en Dallas y ese equipo nos goleó. Me lo jalé al Cantolao. A los 16 años fue al Boys con 50, 60 partidos internacionales. Carlos fue bendecido desde chiquito en el sentido futbolístico. Lamentablemente su carácter, su temperamento, el entorno, los amigos, las amigas, el trago, la coca, lo abandonaron. Se veía un final así como el de Maradona. La única diferencia es que había 15 años entre uno y otro, uno falleció a los 45 y el otro a los 60.

¿ “Kukín” era de esos genios que aparecen cada cierto tiempo?

Es de esos genios que nacen y no se hacen. “Kukín” nació genio y no se hizo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho porque siempre tenía problemas. Se escapaba de la concentración, igual que Maradona. Tú naces genio, pero te tienes que ir haciendo. Por eso mis respetos para Messi. Él (Messi) no llegó a la altura de “Kukín”, que en su mejor momento superó a la “Pulga”. Para mí, Maradona ha sido un crack internacional, pero no mantenía ese ritmo de trabajo. Ellos nacieron genios y se fueron perdiendo en el camino.

¿Te sacó canas?

Muchísimas. “Kukín” me enseñó a querer al Boys. Yo soy aliancista, pero mi corazón está teñido de rosado. (Roberto) Chale en el 93 me lleva como asistente. Se fue Chale y me dejaron el equipo. Me quedé hasta fin de año, acabamos cuartos. El Boys es un cariño que uno le va cogiendo, con la pasión rosada, los hinchas. Así como te quieren, igualito me van a matar. La barra del Boys es muy exigente.

Juveniles y el futuro

¿Pocos técnico se la juegan por los juveniles?

Tú para jugártela por los jóvenes tienes que tener vocación. Al 80-90% de los técnicos que están en Primera no les gusta trabajar con jóvenes. Luego tienes que tener un par de huevos bien grandes.

¿Qué te llena de orgullo?

Yo tuve a Farfán, a Paolo. Me dieron la selección Sub 17, Sub 20 y saqué a Farfán, Paolo, Michael Guevara. Es una generación que yo la conduje y hasta ahora siguen jugando, son la pareja de la selección.

¿Qué está fallando en el fútbol peruano?

El problema del fútbol nacional es la no renovación de jugadores. Ahí está la muestra, Paolo y Farfán siguen siendo la pareja de la selección. Paolo tiene 37, Farfán 36. Los agarra un chico de 23 años y los para de cabeza. Seguimos viviendo con el mismo equipo que clasificó gracias a Dios y a la Virgen María, al Mundial. Ahí tienen a Valera, por qué no lo vieron antes, por qué no le dan más oportunidades a Gonzales Zela, por qué llamaron a la selección panamericana a Montes que tiene 38 años y no va a ser el suplente de Paolo y Farfán. Tenemos que renovar. Todos los equipos de Sudamérica cada dos años se renuevan.

¿Una anécdota de “Chalaca”?

En el 98 yo hacía debutar cada dos partidos un jugador nuevo en el Boys. Lo mismo hacía el “pelado” Piazza en la “U”. Nos peleábamos por quién hacia debutar más jugadores. Un día me lo encuentro en el Queirolo. Entonces conversamos sobre cuál era la diferencia entre uno y otro. Él, por jugador que debutaba le daba 5 mil dólares en su sueldo final. Yo recibía una mentada de madre (risas).