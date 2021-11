El delantero Sebastián Penco anunció, a través de sus redes sociales, que no continuará en Sport Boys para la temporada 2022. La ‘Motoneta’ puso su granito de arena al anotar 6 goles en 20 encuentros en la Liga 1 2021 y lograr que el cuadro rosado clasifique a un torneo internacional tras 21 años. Un baja sensible de cara a la Copa Sudamericana.

El atacante argentino llegó a mediados del 2019 a la ‘Misilera’ y se ganó el corazón de todos los hinchas por el esfuerzo que ponía en cada partido. El futbolista recordó en su publicación los momentos bonitos que vivió junto al equipo y además, mencionó que el director deportivo le comunicó que no renueva porque el DT está buscando otras alternativas.

“Con mucha pena quería despedirme de toda la gente rosada. Fueron 2 años y medio de muchas emociones, pero felices porque siempre pudimos lograr los objetivos que nos propusimos. Hace 2 días me comunique con el director deportivo para saber si iban a contar conmigo esta temporada y me respondió que el DT esta buscando otras opciones”, escribió.

Luego prosiguió: “La verdad no me lo esperaba, pero así es el fútbol y no siempre las decisiones dependen de uno. Ahora a seguir siempre para adelante con la frente en alto y buscar nuevos caminos”.

“Agradecer al club Sport Boys por abrirme las puertas y dejarme ser parte de su historia. Me voy feliz como el cuarto extranjero con mas goles en el cub y un montón de lindos recuerdos”, agregó.

El delantero no olvidó a la afición del Sport Boys que constantemente alentaba al equipo.“ Pero agradecer en especial a los hinchas que siempre estuvieron en cada momento dando su apoyo, nunca olviden que la grandeza de un club la hace su gente y ustedes son gigantes”, concluyó.

El mensaje de despedida de Sebastián Penco