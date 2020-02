Habló fuerte y claro. Sebastián Encisco, jugador formado en las divisiones de menores de Universitario, quien hace unos días se desvinculó del cuadro crema, explicó los motivos por los cuales decidió buscar un nuevo rumbo en su carrera como futbolista, en este caso en el club argentino Racing de Avellaneda.

“El señor Jean Ferrari no me ofreció contrato, a pesar de todo lo que yo di a Universitario, y sí lo hizo con otros jugadores del club. Me sentí lastimado y por eso tomé la decisión de irme a Racing de Avellaneda", señaló Sebastián Enciso a Depor.

Cabe indicar que tras conocerse que el futbolista llegaría al club argentino, fue el propio Jean Ferrari, dirigente deportivo de la institución merengue, quien señaló que si jugador desea salir del club necesitará un permiso de la institución crema.

Sin embargo, Enciso descartó que esto tenga que ocurrir. “Las reglas de FIFA dicen que, al no tener contrato, no estoy obligado a quedarme en Universitario. Tuve opciones de irme a Estados Unidos o a Argentina y opté por este último. Él está equivocado al decir que una transferencia es de club a club porque cuando el jugador no tiene contrato, es libre de ir a cualquier parte del mundo bajo la ley de patria potestad”, agregó.

