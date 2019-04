¿Se va o se queda en Alianza? Miguel Ángel Russo tuvo contundente respuesta

Alianza Lima ha entrado en una crisis de resultados. El equipo de Miguel Ángel Russo no gana desde hace 8 jornadas, pero el entrenador argentino no piensa en una posible salida del conjunto 'Blanquiazul'. Este jueves en conferencia de prensa, Russo habló sobre su continuidad.

No pienso en eso [en que su contrato no se cumpla]. Solo pienso en mejorar. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso me he mantenido tanto tiempo, indicó el entrenador de Alianza Lima, que se prepara para el duelo frente a Pirata FC y está a menos de una semana de disputar otro encuentro en la Copa Libertadores.

Además, Miguel Ángel Russo añadió que De esto se sale con trabajo. Tenemos mucha ansiedad. No me gusta estar en esta situación, a nadie, en realidad.

Este jueves, la barra de Alianza Lima fue al entrenamiento en Bentín para conversar con los jugadores en medio de este mal momento. El equipo necesita del apoyo de todos sus hinchas y el próximo martes 24 de abril volverán a disputar un partido con su gente, esta vez frente a Inter de Porto Alegre.

