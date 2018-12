¿Se queda en Alianza Lima? El mensaje de Hansell Riojas sobre su futuro

Hansell Riojas, el defensor central de Alianza Lima, es uno de los apuntados para dejar el club en el 2019. En los últimos días, los rumores sobre una posible partida cobraron fuerzas.

Esta vez, el propio jugador utilizó sus redes sociales para hablar acerca de su futuro. En una de las preguntas de Instagram, uno de los seguidores le pidió que no se fuera de Alianza Lima, a lo que contestó lo siguiente: "No tengo definido mi futuro, pero aún no me fui de Alianza. Fue un año muy duro, tengo que relajar la mente y darle tiempo a mi familia", indicó el jugador.

En otra de las preguntas, le escribieron "Vamos con toda contra River", en referencia al duelo de la Copa Libertadores y el jugador respondió con un "Vamos", acompañado de un corazón azul. ¿Se queda o se va?

