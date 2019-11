La San Martín derrotó 3-1 a Cantolao como local este domingo en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Con dos goles de Joffre Escobar y uno de Jordan Guivin, la San Martín logró tres puntos importantes para soñar con la permanencia. Cantolao descontó con Sandro Rengifo.

PREVIA

San Martín vs. Cantolao juegan EN VIVO este domingo 10 de noviembre por la fecha 15 de la Liga 1 Clausura desde el estadio Alberto Gallardo de Lima a partir de las 11:00 a.m. y con transmisión de Gol Perú. No te pierdas este partido en el que uno busca la permanencia y el otro la clasificación a un torneo internacional.

Años anteriores, imaginarse un San Martín vs. Cantolao, con uno peleando la baja y el otro un cupo a un torneo internacional, era pensar que los chalacos iban por lo primero y los santos por la clasificación. Pero la realidad es a la inversa. Es el equipo universitario quien necesita ganar para quedarse en la Liga 1.

Tras el triunfo agónico en Trujillo por 1-0 el cuadro de Carlos Bustos no le da respiro al Sport Boys (31) en la lucha por la permanencia. Además, esta fecha Municipal goleó a Pirata FC y llegó a los 37 puntos, los mismos que Unión Comercio que empató ante Real Garcilaso el viernes, cuando restan dos jornadas.

San Martín va en busca de su segundo triunfo consecutivo y el cuarto partido sin perder (dos empates y un triunfo), que le permita dejar al zona roja y trabajar las últimas dos fechas con tranquilidad. Pero no la tendrá fácil porque Cantolao quiere dar la sorpresa y llegar a la Copa Sudamericana.

El ‘Delfín’ actualmente está a seis puntos de Sport Huancayo, ubicado en el quinto lugar, por lo que le urge un triunfo para seguir en la pelea. Sin embargo la irregularidad se ha convertido en su principal escollo.

Sin embargo, el hecho de ya estar salvado le puede dar la tranquilidad al equipo de Araujo de jugar pensando que todo lo que venga de aquí en adelante será ganancia.

San Martín vs. Cantolao | Aquí se jugará el partido