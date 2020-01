Este viernes se dará inicio a la Liga 1 2020, torneo que por segundo año consecutivo será organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Hasta la temporada pasada todavía tenía algún tipo de injerencia la ADFP (Asociación Deportiva de Fútbol Profesional), ente que por muchos años era el encargado de la organización de los campeonato del fútbol profesional.

Sin embargo, Alvaro Barco señaló que para esta temporada el campeonato quedará totalmente en manos de la FPF, lo cual originaría que los clubes que presenten deudas puedan participar sin ningún problema.

“El mismo presidente Agustín Lozano nos ha dicho de forma contundente que la Federación no tiene nada que ver con la Asociación y por ende no tiene nada que ver con el cobro de deudas. Es decir, que no se necesita un certificado de no adeudo de parte de la ADFP para poder jugar el campeonato”, indicó Alvaro Barco.

“Hay clubes que deben un montón de plata y hoy no van a pagarlas porque la Federación no va a exigir porque no son vinculantes con el reglamento y eso me parece una competencia desleal”, añadió

