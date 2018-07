Salomón Libman se desligó de Sport Rosario y sería refuerzo de un equipo limeño

El club Sport Rosario atraviesa por una complicada situación económica que, entre otras cosas, está generando que varios de sus jugadores abandonen la institución. El primero fue Christian Adrianzén quien ya firmó por Alianza Lima. Ahora, Salomón Libman también anunció su alejamiento del elenco huaracino.

"He resuelto mi contrato con la gente de Sport Rosario y solo me queda agradecer a la afición de Huaraz por el excelente trato que me dio en todo este tiempo", dijo Libman al portal de Ovación.

"Tomo esta situación con total tranquilidad porque desde que llegué a Sport Rosario (2017) jugué todos los partidos y siempre dejé todo en la cancha. Nadie me puede culpar de nada", añadió el que fuera el capitán del 'Canalla de los Andes'.

Municipal a la vista

Suelto en plaza, Salomón Libman estaría en los planes de Deportivo Municipal, cuadro que dirige Víctor Rivera. La idea del 'Chino' es contar con un portero de experiencia para que luche el puesto con Steven Rivadeneyra, de 23 años.

"Ya no sigo en Sport Rosario pero seguiré entrenando por mi cuenta para mantenerme bien en la parte física y, seguramente, en los próximos días hablaré sobre mi futuro futbolístico. Queda claro que tendré que esperar el Torneo Clausura para jugar por otro equipo", dijo Libman sin soltar prenda de a dónde se iría, aunque todo parece indicar que vestiría la franja edil.