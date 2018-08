SAFAP critica habilitación a Universitario para poder fichar jugadores

Tras hacerse oficial la medida que habilita a Universitario de Deportes para poder contratar jugadores, el presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Roberto Silva Pro expresó su malestar, pues el club crema aún tiene deudas pendientes con jugadores de su organización.

"No nos parece coherente que los clubes estén pensando en contratar cuando tienen deudas no cumplidas. Debe haber un orden, un criterio y acá nos estamos burlando del sistema si no cumplimos lo primero", manifestó Silva Pro en radio Ovación.

Universitario y Sport Rosario deben

"Universitario debe la última cuota, pero no es un monto inmanejable, Sport Rosario también debe una. Sport Boys debe tres cuotas. Esperamos que puedan ponerse al día pronto", acotó Roberto Silva Pro.

Luego del escándalo de los cheques sin fondo de Salomón Libman, Sport Rosario contrató a Jeremías Bogado, ex Comerciantes Unidos para el inicio del Torneo Clausura.

LEE ADEMÁS