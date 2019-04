Russo culpó a la FPF de una posible desgracia por jugar en Olmos

Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima habló fuerte y claro tras igualar 2-2 ante Pirata FC en Olmos por la fecha 10 de la Liga 1. El estratega argentino fue muy crítico con la Federación Peruana de Fútbol por las condiciones en la que se juega el campeonato.

"Los futbolistas han hecho un esfuerzo muy grande, todo lo demás no tiene ningún análisis por lo inhumano que tiene el fútbol peruano y la televisión de jugar este tipo de partidos en este horario", comentó el estratega argentino en rueda de prensa.

Luego, Russo siguió dando con palo a la FPF por permitr jugar en Olmos: "Cuesta mucho con tanto calor, somos un equipo que tiene intensidad y presión, pero acá se nivela todo. No es culpa del rival, es culpa de la Federación y la televisión que no les interesa que en los clubes, en el caso nuestro, tengamos buenos rendimientos".

El entrenador blanquiazul, Miguel Ángel Russo continuó refiriéndose a las condiciones en que se jugó el partido con Pirata FC: "Tienen un problema de organización y profesionalismo. Un día van a sufrir un percance con un jugador o con alguien y nadie se va a hacer responsable, no son condiciones normales para jugar al fútbol. No es condición la del viaje tampoco. No tener luz es otro problema, esto es fútbol profesional".

Por último, Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima habló de cara al duelo del miércoles ante el Inter de Porto Alegre:"Me perjudica no jugar en Matute. Nos perjudica no ser locales. Enfrentamos un rival de jerarquía y categoría, y creo que viene Paolo Guerrero", sentenció.

