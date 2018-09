Rodríguez confesó que rechazó Alianza porque quería volver a la "U"

Alberto Rodríguez fue presentado como flamante fichaje de Universitario de Deportes para lo que queda del Descentralizado 2018. El defensor aportará toda su experiencia a la primera línea del cuadro comandado por Nicolás Córdova, 'Mudo' aseguró que está en condiciones de jugar pero todo dependerá de lo que decida el cuerpo técnico de los merengues para la segunda fecha del Clausura.

'Mudo' se puso la crema

'Físicamente estoy bien. Aquí todos debemos esforzarnos para lograr lo que el club merece. Lo que digan de mí no me preocupa. Yo solo daré lo mejor de mi juego, como siempre lo he hecho cuando entro al campo', declaró Alberto Rodríguez durante su presentación con la camiseta crema en el Hotel Sonesta.

En una parte de la presentación, los medios de prensa indagaron si era cierto que también manejaba una oferta de Alianza Lima, Alberto Rodríguez confirmó que esa versión era cierta y a la vez reveló por qué eligió Universitario de Deportes antes de ir al club blanquiazul.

'Alianza Lima y Universitario de Deportes son importantes, son dos grandes, pero prevaleció lo vivido en el 2017. Aportaré mi granito de arena. Si juego o no será decisión del entrenador. La 'U' siempre será candidato al título', agregó el defensor que no ha sido tomado en cuenta para los amistosos de la selección peruana en suelo europeo ante Holanda y Alemania.

Alberto Rodríguez se pondrá nuevamente la camiseta crema, luego de un paso fugaz por el fútbol colombiano. Lo que puede aportar 'el Mudo' será importante de cara al cierre del campeonato, Universitario de Deportes necesita sumar una buena cantidad de puntos si quiere dejar atrás la zona de descenso.