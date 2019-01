Rodrigo Mora, campeón con River Plate, se retiró del fútbol y no jugará contra Alianza

Todo tiene su final. Sí, pero cuando ese final llega del modo menos esperado y más temido duele más. A los 31 años, el delantero Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol profesional tras haberse coronado campeón de la Copa Libertadores 2018 con River Plate.

El uruguayo no pudo superar una lesión a la cadera que tantos problemas le ha traído y a través de sus redes sociales compartió un sentido mensaje con el que dijo adiós.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que viene momentos complicados... pero hoy solo QUIERO AGRADECER A TODOS", escribió Mora en sus redes sociales.

Así, Rodrigo Mora será una de las bajas que tendrá River Plate en la presente temporada donde, entre otras cosas, buscará refrendar su título en la Libertadores, competencia en donde rivalizará contra Alianza Lima, de Miguel Ángel Russo.

Cabe recordar que en junio de 2017 Rodrigo Mora se sometió a una operación a la cadera que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses. Esa misma lesión lo obligó ahora a tomar la decisión más difícil para todo futbolista: colgar los chimpunes.