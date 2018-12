Fichaje de Alianza Lima revela por qué fue 'borrado' por Bengoechea

Alianza Lima estaba en la obligación de reforzarse para el Torneo Clausura luego de haber iniciado mal el campeonato y con peligro de quedar fuera de la pelea por el título nacional. Por ello, uno de los fichajes, junto a Mauricio Affonso, fue el de Roberto Villamarín, quien nunca pudo volverse importante en el equipo.

Con el correr de los partidos, Villamarín fue relegado al equipo de las Reservas y pocas veces jugaba en el primer equipo. Esta fue decisión de Bengoechea. El jugador reveló lo siguiente: "Le pregunté al 'profe' el porqué no jugaba y me dijo que era por decisión de él, por tanto solo me queda acatar órdenes y estar a muerte con el grupo. El grupo está muy concentrado en lo que se viene y quien no juegue solo le queda apoyar a los que entrarán a la cancha", indicó a Depor.

El último duelo que disputó con el primer equipo fue ante Binacional en Moquegua, encuentro en el que Pablo Bengoechea le dio la oportunidad a varios que no jugaban.

De otro lado, respecto a la final ante Sporting Cristal afirmó lo siguiente: "Considero que todos estamos aptos para afrontar esta gran final ante Cristal y esperamos seguir así para que el 'profe' elija a los indicados que jugarán este miércoles", indicó el jugador de 20 años.

