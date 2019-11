El ‘Chorri’ Roberto Palacios, leyenda viva del Sporting Cristal, es sincero y directo, y carga con los galones suficientes para hablar del presente del equipo. Por eso, EL BOCÓN conversó con él y, como siempre, no se guardó nada. Es más, nos confesó que le hubiese gustado ver a Brandon, su hijo, dando más alegrías para los hinchas celestes; pero el cambio de DT lo marginó en los últimos partidos.

¿Cómo están las expectativas para las semifinales ante Alianza Lima?

La verdad, son partidos complicadísimos, porque ambos equipos quieren llegar a la final. Alianza viene de jugar un buen partido en Moyobamba. Cristal, si Binacional no hubiese presionado tanto en el segundo tiempo, habría tenido un encuentro más ajustado. Va a ser duro, pero esperemos que los chicos sean conscientes. Ellos saben que se juegan el campeonato del año y un pase a la Copa Libertadores. Aunque, Alianza Lima también ha estado haciendo las cosas correctamente. El empeño de sus futbolistas los ha traído hasta acá. Se han esforzado y han dado todo al máximo.

¿Hay presión por mantener el título del año pasado?

No, yo creo que no. La presión no cuenta. A mí nunca me presionó la posibilidad de ser campeón dos años seguidos. Al contrario, creo que es una motivación enorme.

Roberto Palacios: “Es triste que mi hijo no juegue”

¿Cómo has visto a Cristal durante todo el año?

Ha tenido partidos que debió ganar, pero no lo hizo. Estamos llegando a esta instancia gracias al mérito de los jugadores. Esperemos que termine bien. Ha sido un año accidentado y ojalá que el 2020 no sea así.

Esposa de Pedro Gallese anuncia fin de relación con el portero vía Instagram | FOTOS | VIDEOS

¿Qué opinas de la definición de ‘Clásico moderno’?

Es la realidad, los mejores partidos del año han sido entre Alianza y Sporting Cristal. Lo que esperamos todos los hinchas es un buen partido para que llegue el mejor a la final.

Tu hijo es parte del plantel que podría salir campeón este año …

Bueno, mi hijo ya lleva varios partidos sin ser considerado. Barreto no lo ha tenido en cuenta últimamente. Es triste que mi hijo no juegue. No considero correcta la forma en la que lo han tratado. Sin embargo, hay revanchas y a veces, cuando uno actúa mal, le va mal. Yo estoy tranquilo y sé que a mi hijo le va a ir mejor el próximo año.

Debutó con gol …

Así es. Empezó muy bien, pero cuando entró el nuevo técnico todo cambió. No le dieron mucha participación. Me pregunto por qué será.

Está confirmado que no seguirá en Cristal, ¿Ya tiene alguna contratación?

No continúa porque yo tampoco lo quiero. Hay ofertas, estamos analizando cuál es la mejor. No queremos hablar más del tema porque ya todo llegará a su tiempo. El de arriba se encargará de juzgar a los que actúan bien y mal.

Más noticias en El Bocón.pe:

⚫Pedro Gallese: “Me tatuaría a Alianza Lima en la piel”

⚫Selección peruana bajó dos puestos en clasificación del ranking FIFA tras caída ante Colombia y quedó fuera del Top 20

⚫Alianza Lima se refiere por primera vez a los posibles fichajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano