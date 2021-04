Roberto Ovelar tiene un pasado inolvidable en Alianza Lima y hoy volverá a hacer frente a su ex equipo, ahora como atacante de Deportivo Municipal por la Liga 1 del fútbol peruano, duelo donde podría enfrentar a un viejo conocido como Wilmer Aguirre y a Jefferson Farfán. Cuando decidió cambiar de aires tras haber acabado su vínculo laboral con Once Caldas, el “Búfalo” Ovelar pensó en volver a Alianza Lima. Es más, era otro contexto futbolístico: Liga 2, pues el TAS no había fallado a favor. El delantero, al igual que otros exjugadores identificados con el club, hicieron público su deseo de apoyar al equipo en el momento más crítico de su historia; sin embargo, por más cariño, la espera se hizo eterna. Y en el camino, surgió el interés concreto de Deportivo Municipal a través de Franco Navarro, quien le propuso volver al fútbol peruano, luego de siete años, y a sus 35 años.

¿Preocupa iniciar con dos derrotas consecutivas la Liga1?

Estamos en transición de construir, el juego no es fácil. Las derrotan hacen ver muchas cosas, es normal. Hasta las sombras te abandonan en los malos resultados, pero confiamos en que saldremos adelante. Ya no hay margen de error.

Es un equipo totalmente nuevo al 2020…

Tenemos un buen grupo. Es normal que suceda esto, todos los equipos han pasado. En cualquier momento puede cambiar todo, es fútbol. Esto es muy emocional. Tenemos un cuerpo técnico que trabaja y está pendiente de todos, así que esperamos mejorar el partido que viene.

¿En las derrotas aparecen los líderes?

Cada quién ejerce su liderazgo. Nosotros tenemos una experiencia larga en este deporte. La mayoría nos ayudamos para seguiré creciendo. La idea es poner nuestro mayor empeño para mejorar.

Roberto Ovelar jugó entre el 2009 y 2011 en Alianza Lima.

¿Tendrás sentimientos encontrados al enfrentar a Alianza?

Será un partido muy lindo. Habrá una sensación de años al enfrentar a Alianza. Esperemos hacer un partido inteligente, ganar y agarrar confianza.

¿Hay hinchas que no terminan por comprender por qué no regresaste al club blanquiazul?

En su momento lo aclaré. Me debo a Municipal. Yo me siento contento acá. El profesor Franco Navarro me llamó para estar aquí.

¿Te reencontrarás con el “Zorrito” Aguirre?

Gran jugador. Es un futbolista de la cuna de Alianza, sabe lo que significa vestir esa camiseta. Aportará mucho a su equipo, tiene mucha experiencia. Ya está maduro para la vida, el deporte. El otro día entró e hizo buen partido. Me da gusto verlo jugar y que pudo llegar a Alianza desde hace mucho tiempo.

¿Alianza se fortalecerá con el debut de Jefferson Farfán?

Sabemos de la jerarquía de Farfán a nivel mundial. Está donde quiere estar, que es Alianza. Se identifica mucho. El campeonato estará expectante. Dará mucho al fútbol peruano, jerarquizará al igual que los jugadores de experiencia.

¿Enfrentaste en Colombia al “Pirata” Barcos?

Sí, cuando él jugaba en Atlético Nacional y yo en Millonarios. Nos tocó jugar en contra. Él marcó un gol, estábamos perdiendo, y yo anoté el empate, fue en Bogotá.

¿Cuál es la crítica al gobierno paraguayo? ¿Te veo activo en el Twitter?

El gobierno tiene una gestión excelente y existe para el 5% de la población. El 95% siente que el gobierno simplemente no está para ellos. Está solamente para sus amigos, es un gobierno de amigos.

Roberto Ovelar se convirtió este 2021 en nuevo jugador de Deportivo Municipal el 2021. (Foto: @CCDMunicipal)

¿Y qué opinas del gobierno peruano?

Me gusta opinar de la política, pero no estoy al tanto de Perú. No veo televisión.

¿Sigues con la ONG de apoyo a los más necesitados que iniciaste en Perú y también en Paraguay?

Ahora ya no es frecuente como antes por la pandemia. Ahora lo hago de una forma diferente. Ayudo a la familia, amigos, pues hay muchos que están en situaciones que lo ameritan.

