Exgoleador de Alianza Lima es comparado con Olivier Giroud en Colombia

Una comparación bastante peculiar. El experimentado entrenador Jorge Luis Pinto, quien tuvo un paso importante por Alianza Lima, comparó al exgoleador blanquiazul Roberto Ovelar, con el delantero campeón del mundo con Francia, Olivier Giroud.

En conferencia de prensa, señaló que "Cada vez que veo a Roberto, me acuerdo de (Olivier) Giroud, campeón del mundo. Se compenetró, tiene presencia, tiene opciones, se junta, apoya", indicó el entrenador.

Y agregó: "No sé qué hacerle, me acuerdo cuando tuve a Funes, que en algún momento don Hermes Tamayo (presidente de Millonarios en esa época) me dijo: ‘hay que hacerle un lavado con hiervas a ver si mejora’. Los goles tienen que llegar, tengo fe en eso, ojalá Roberto los encuentra para tranquilidad de todos".

El delantero paraguayo solo ha marcado un gol en el 2019, el pasado 9 de febrero ante Jaguares de Córdoba en la victoria 1-2 de Millonarios.

