Roberto Mosquera y su mensaje a Universitario por el mal momento

Roberto Mosquera vive un buen momento en Bolivia con Royal Pari. Luego de 14 jornadas, su equipo se encuentra a solo dos unidades del líder The Strongest y tiene chances latentes de obtener el campeonato.

Buena labor en Bolivia

"Hemos hecho un buen trabajo de base, trabajo en el equipo que no ganaba hace 8 partidos. Es algo más de lo que siempre me ha pasado, nunca he tomado un equipo que esté bien, siempre equipos emergentes. Con el favor de Dios, la directiva es muy seria, responsable, las condiciones de trabajo son buenas. Hemos estado invictos y punteros y ahora estamos en segundo lugar", afirmó el técnico a Best Cable a su llegada a Lima.

"Ya he estado y me da una base para conocer cómo plantear en cada lugar. Es complicado el fútbol boliviano por los lugares que tienes que jugar y hay muchos jugadores españoles, argentinos, chilenos y es complicado", añadió, sobre las complicaciones que presentan el fútbol boliviano.

Un mensaje para los cremas

"Estoy desconectado del fútbol peruano, no tengo tanta capacidad para ver el fútbol como quisiera. No veo los partidos porque tengo varios partidos que ver durante la semana pero sí me mantengo al tanto, ojalá que la U supere las dificultades, son años de dificultades que aún no se han superado", indicó Roberto Mosquera sobre Universitario de Deportes.

Crítico con las AT

Roberto Mosquera también dio su opinión respecto a las administraciones temporales: "Parece que las administraciones temporales no han ayudado, veo cada contratación y digo ¿cómo contratan de una manera tan fuerte? si se supone que esos equipos están para que lo saquen del 'rojo' (en cuanto a las deudas)", agregó.

Un mensaje par George Forsyth

George Forsyth fue elegido nuevo alcalde de La Victoria con amplio margen de diferencia y Roberto Mosquera le dejó un mensaje: "Ojalá que haga una buena labor", dijo el técnico.

