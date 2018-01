Roberto Mosquera le pide a Mourinho que dirija a Sport Huancayo

A Roberto Mosquera lo han comparado con Jose Mourinho en más de una ocasión. Su apodo de 'Mous' se originó luego de que saliera campeón con Sporting Cristal el 2012 y desde entonces es recurrente leerlo en distintas publicaciones.

Sin embargo, Roberto Mosquera confesó en una entrevista que le incomoda que lo llamen 'Mous' en referencia a Jose Mourinho. Es más, sorprendió al enviarle un peculiar mensaje al técnico portugués, quien dirige al Manchester United.

“A Jose Mourinho le pediría, primero, que venga a Sport Huancayo, porque con Chelsea y Manchester United todos tenemos posibilidades de campeonar. Se sobra cuando gana. Y, cuando pierde, dice que dieron los tres puntos y se hacen los muertos. No me gustan ese tipo de entrenadores. Mi apellido me encanta, pero no me gusta que lo distorsionen de esa manera”, dijo Robero Mosquera en Ovación.

Y es que Roberto Mosquera es uno de los técnicos peruanos que ha logrado hacer buenas campañas con planteles cortos y sin grandes figuras. Si bien es cierto que actualmente está sin equipo, confesó que tuvo contacto con la gente de Sport Huancayo, aunque no llegó a ningún acuerdo.

"Me llamó Raúl Rojas (presidente de Sport Huancayo) para ofrecerme la dirección técnica de Huancayo pero le dije que tenía una deuda conmigo. Cuando estuve con ellos, clasifique a la Libertadores, ganó un millón y no me pagaron por clasificar", contó Roberto Mosquera.