A inicios del 2020, Roberto Mosquera se hizo viral debido a un baile de algunos minutos que realizó en una reunión con amigos. Luego de un mes, el técnico contó en entrevista a UCI, en qué contexto se hizo el singular baile.

“Fui a saludar a un amigo y había una rumba tremenda. Él no podía bailar así que me pidió que lo represente. No pensé que se iba a ser viral”, contó Roberto Mosquera que por el momento está sin equipo, ya que no renovó contrato con Binacional.

Luego de su paso por Binacional, Roberto Mosquera tuvo ofertas para dirigir en Colombia (donde militó en su época de futbolista), pero finalmente la oferta no se concretó e inició el 2020 sin club.

Roberto Mosquera fue campeón nacional en el fútbol peruano en dos ocasiones: 2012 con Sporting Cristal y la más reciente con Binacional la temporada 2019. Fue elegido en tres ocasiones como el mejor DT del Perú: 2011, 2012 y 2014.