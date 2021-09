La temporada de Sporting Cristal entra en una etapa decisiva rumbo al título y el entrenador Roberto Mosquera confía en que lograrán celebrar al final del año. A pesar de que el equipo se quedó a seis puntos de Alianza Lima, líder de la Fase 2 de la Liga 1, en tienda celeste están enfocados en encaminarse a la gloria.

Durante el último viernes, el técnico brindó una conferencia de prensa y reveló algunos detalles del plantel antes del partido ante Alianza Atlético. “Estamos mentalizados en el objetivo de ser campeones y a través de eso tener una persistencia”, fueron las primeras palabras del experimentado estratega.

Además, resaltó la fortaleza de sus dirigidos desde el aspecto psicológico, un valor que no descuidan en Sporting Cristal. “Lo mental se ve reflejado en cada partido y esperamos estar bien. Eso confirmará la capacidad de mis jugadores”, agregó Roberto Mosquera. La eliminación de la Copa Sudamericana ya va quedando en el olvido.

En cuanto a la conformación del plantel para el próximo encuentro, el entrenador dio una noticia buena y otra mala. Desde el lado positivo, indicó que dos de los jugadores que fueron convocados por la selección peruana podrán estar disponibles. “Jhilmar Lora y Martín Távara llegaron hoy, les dimos descanso y mañana entrenarán”, explicó.

“Vamos a ver como se encuentran y posiblemente puedan jugar ante Alianza Atlético, dado que son titulares”, agregó el DT. Recordemos que ambos futbolistas no tuvieron actividad con la ‘Blanquirroja’. El caso contrario es el de Christofer Gonzáles, quien fue tuvo minutos ante Venezuela y fue titular contra Brasil.

En cuanto a la noticia negativa, Roberto Mosquera informó que Alejandro Hohberg todavía no podrá ser tomado en cuenta. “Viene entrenando normal, pero todavía hay algunas acciones que no puede realizar. No podemos arriesgarlo y merece que lo hagamos jugar con todas sus facultades”, sentenció el técnico sobre su goleador de la temporada.