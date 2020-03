Roberto Guizasola, exjugador de la selección peruana y de Alianza Lima contó muchas anécdota en su paso por las divisiones menores del club íntimo. Una de las historias de cómo fue su paso de delantero a defensa por culpa de un joven Jefferson Farfán.

“Yo era malo definiendo y a Paolo Guerrero le daba cólera. No me gustaba meter goles, siempre daba el pase. Luego un día me dicen que llegó Jefferson Farfán, nosotros sabíamos quién era él. El entrenador me dijo: Roberto, llegó Jefferson y vas a tener que retroceder un poco. Terminé jugando de marcador”, contó Roberto Guizasola entre risas en entrevista al canal de Youtube Moloko Podcast.

Roberto Guizasola, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero no llegaron a jugar juntos en Alianza Lima, pero sí lo hicieron en la selección peruana, cuando la blanquirroja era dirigida por Sergio Markarián y disputaba las Eliminatorias a Brasil 2014.

Roberto Guizasola fue campeón con Alianza Lima y tras jugar por muchos equipos del fútbol peruano y un breve paso por Argentina, se retiró del fútbol el 2019. Hoy trabaja con una casa hogar para ayudar y formar a niños futbolistas, así como hicieron con él, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.