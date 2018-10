​Roberto Chale y su mensaje ante posible retorno a Universitario

Las cosas en Universitario de Deportes están movidas debido a los malos resultados del equipo, hinchas merengues ingresaron armados a Campo Mar 'U' para exigir a sus jugadores que salgan de la zona de descenso, además de presionar la salida del técnico chileno Nicolás Córdova y proponer a Roberto Chale como posible reemplazo de cara al final de campeonato.

'Niño Terrible' es voceado

Precisamente Roberto Chale fue ubicado por los medios de prensa y se dio el tiempo para hablar sobre la posible propuesta que le haría llegar Universitario de Deportes en un momento muy complicado del club, donde cremas luchan por salir de la zona de descenso directo.

'¿Si estoy dispuesto a dirigir a Universitario? Si contesto que sí, después van a decir que me estoy regalando con lazo y todo. La verdad que la 'U' tiene un equipo con magníficos jugadores pero no han repetido un once y eso es dar mucha ventaja, hay que ser decididos', comentó el 'Niño' Terrible.

'Si tú sabes de fútbol, el enfoque que tienes de primera vista es una ventaja y eso es lo que tiene que tener un entrenador. Córdova puede estar capacitado para dirigir a la 'U' pero no tiene conocimiento del mundo peruano', aseguró Roberto Chale durante una entrevista con el programa radial 'La Hora de Lalo' de Ovación.