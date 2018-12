Roberto Chale reveló cómo el 'Puma' José Luis Carranza le salvó la vida [VIDEO]

Corajudo como lo era en sus tiempos de jugador, Roberto Chale también peleó mano a mano contra una terrible enfermedad y la venció. Pero contó con la valiosa ayuda de José Luis Carranza, con quien hace algunos años dirigió a Universitario.

En una entrevista concedida a 'Fútbol en América', Chale reveló cómo el 'Puma' le salvó la vida. "Ya estoy totalmente restablecido y más con la ayuda de este buen cristiano que es el 'Puma' (Carranza). Él me salvó la vida. Hay 'Niño terrible' para rato", expresó el técnico nacional.

"Me asusté. Estaba más allá que acá. Me sacaron un riñón, un poco de colón en el estómago (sic)", dijo Chale contando sobre el cáncer que sufrió. El ex DT de la 'U' contó también que fue Carranza quien lo llevó a la fuerza al hospital. Si el 'Puma' no habría insistido, hoy Chale no estaría contando lo que le sucedió.

Por otro lado, Roberto Chale también comentó sobre Alianza Lima, equipo que dirige Pablo Bengoechea. "Los resultados son magníficos. El año pasado ganaban en la mesa. Los dirigentes de Alianza son los mejores", dijo en un tono sarcástico.