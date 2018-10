Roberto Chale: "Ni loco voy a la U, no tienen plata"

Se descartó totalmente. El ex técnico de Universitario, Roberto Chale se pronunció sobre su posible regreso al equipo crema, ya que en las últimas horas los hinchas de cremas, hayan ofrecido su nombre para que dirija al primer equipo luego del mal momento que atraviesan en el Torneo Clausura de la mano del chileno Nicolás Córdova.

"Ni loco voy a la U, no tienen plata. Pero si me pagan como a Ronaldo, no la pienso", declaró en Exitosa Deportes luego de ser consultado si es posible su regreso a Universitario. La chispa que caracteriza al ex jugador y técnico crema, resaltó en la comunicación que tuvo con el medio radial.

"Hay que estar locos para ir a la U con ese fixture, solo acepto si me ofrecen buen billete", expresó el ex jugador de la selección peruana. Cabe resaltar que en Universitario no piensan en la salida de Nicolás Córdova y que llegue algún otro técnico, pues luego del último altercado con los barristas del equipo que llegaron a CampoMar, la dirigencia crema respaldará y cuidará al técnico.

Los rumores sobre la llegada de Roberto Chale a Universitario fue simplemente un pedido de algunos hinchas cremas, pues consideran que el famoso 'Niño Terrible' es el técnico indicado para salvarlos del mal momento, tal y como ocurrió en el 2015 y 2016.

