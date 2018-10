Roberto Chale y los dos jugadores que le gustaría tener en Universitario

"Ni loco voy a la 'U', no tienen plata. Pero si me pagan como a Ronaldo, no la pienso", dijo Roberto Chale cuando fue consultado si le gustaría regresar a entrenar a Universitario de Deportes. "Hay que estar locos para ir a la 'U' con ese fixture, solo acepto si me ofrecen buen billete", agregó por si quedaban dudas de su postura.

En la misma entrevista que concedió a Exitosa Deportes, el veterano entrenador, que salvó a los cremas del descenso en el 2015, en un hipotético escenario de que pegue la vuelta a tienda merengue, dijo que le gustaría tener a dos jugadores que se formaron en Universitario (claro, sería para el otro año, pues ya no se puede fichar a jugador alguno en la presente temporada).

"Universitario no tiene organizador. Cómo me gustaría tener a ese chico (Willyan) Mimbela y a ese que se pone vincha, (Robert) Ardiles, el que juega en Ayacucho. ¿A qué técnico no le gustaría contar con ellos? ¿Cómo hemos podido dejarlos ir? Tremendos jugadores. Qué manera de pegarle a la pelota tiene Mimbela. En el mundo deben estar pasando su gol (que le hizo al Sport Boys)", señaló Chale.

Robert Ardiles jugó en Universitario de Deportes en el 2008. Mientras que Willyan Mimbela lo hizo en los años 2010 y 2011 (ganó la Copa Libertadores Sub 20).

Asimismo, el exfutbolista también se refirió a Germán Denis, de quien afirmó que "no es un paquete". "Fue seleccionado en Argentina, no es un mal jugador, ha jugado en Italia, no es un paquete, pero tiene ya mucha edad", dijo Roberto Chale.