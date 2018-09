Ricardo Gareca se pronuncia sobre los hechos violentos en el fútbol peruano

Feliz como todos. El estratega de la selección peruana se mostró contento con la obtención del premio 'FIFA The Best' para todos los hinchas de la 'blanquirroja' en último lunes por parte de la FIFA. Sin embargo, Ricardo Gareca remarcó que el buen comportamiento de los miles de compatriotas que llegaron al mundial de Rusia 2018, también se vea en el fútbol peruano. Esto debido a los hechos violentos en los últimos partidos.

"Yo me quedé sorprendido con la gente peruana en Rusia. La verdad es que no me equivoque en pensar lo mejor, el resultado es importante y espero que se afiance más y aporte culturalmente en el país", dijo el 'Tigre' en Radio Ovación.

El ex técnico de Universitario recordó el encuentro amistoso que se tendrá con la Selección de Chile el próximo 12 de Octubre y no olvidó que son clásicos rivales. "Jugaremos con Chile y sabemos la rivalidad pero ojala que la violencia no se traslade más allá, que siempre haya respeto, asi como se han ganado el respeto mundialmente seria bueno que se afiance más", remarcó el argentino.

El partido en Matute

Ricardo Gareca fue uno de los afectados en la suspensión del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal hace algunas semanas en Matute. Aún así, se tomó el tiempo de explicar lo que él vio y vivió dentro del coloso de La Victoria. "Dentro de Matute no hubo nada, todo ocurrió fuera y el estado es el encargado de la seguridad y el Estado o la Policía Nacional de las garantías. El comportamiento es algo mas profundo que es compromiso de todos", finalizó.

